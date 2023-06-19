Домагання у вагоні намагаються прикрити мовним питанням? Скандал з Укрзалізницею отримав продовження

Що повідомили в Укрзалізниці

"Укрзалізниця прагне неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами. Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи. Укрзалізниця детально вивчить ситуацію та прийме виважене рішення. ", - йдеться у повідомленні відомства.

Реакція постраждалої пасажирки

Євгенія Карпюк вважає, що провідник почав викручувати ситуацію, щоб уникнути покарання. Вона чітко пам'ятає, що спочатку розмовляла з пасажиром, який до неї чіплявся і з провідником українською мовою.

Коли скандал почав розгорятися, і дівчина була у стресі, вона не пам'ятає, якою мовою з ними спілкувалася. Але точно пам'ятає, що у вагоні навіть не йшлося про мовне питання.

Суть скандалу

Мешканка Київської області повідомила, що у поїзді "Львів-Київ" вона опинилася в купе з літнім чоловіком, який поводився неадекватно і робив натяки сексуального характеру.

Зокрема, чоловік питав, чи можна Євгенію поцілувати, назвав її "маньяческою". Коли дівчина почала обурюватись, повідомив, що він полковник у відставці, а потім звинуватив її в тому, що вона сама винна – "Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка".

Провідник на скарги пасажирки не відреагував. За наявності вільних місць у вагоні він запропонував купе, де вже був один чоловік. Дівчину прихистили інші пасажирки - їй довелося їхати частину шляху на своїй валізі.

На дії та поведінки провідника Євгенія також поскаржилася. Він вимагав здати постіль за 2 години до прибуття, обурювався через її переміщення в інше купе, а потім заявив, що "невдовзі таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, у них з кукухою буде не все гаразд".