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"Мами дівчаток рівніші?" Укрзалізниця не пускає в жіночі купе хлопчиків від 6 років: розгорається скандал

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Україна, Четвер 15 червня 2023 13:10
"Мами дівчаток рівніші?" Укрзалізниця не пускає в жіночі купе хлопчиків від 6 років: розгорається скандал Укрзалізниця втрапила в новий скандал із жіночими купе (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Укрзалізниця запустила в роботу жіночі купе. Проте українці помітили, що чоловікам із дуже раннього віку не дозволяють їздити в спеціалізованих купе.

Про проблему написала Юлія Шило на своїй сторінці у Facebook.

Деталі скандалу

Жінка помітила, що не може забронювати квиток у жіночому купе разом зі своїм шестирічним сином. Адже користуватися новим видом купе можуть лише жінки та діти віком до п'яти років.

"Поясніть. А якого беня я з сином 6 років не можу користуватись жіночим вагоном? Тобто, до 5 - ок, а далі вже міскузі, пані, раз родили У хромосому? Всі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?" - обурилася користувачка.

&quot;Мами дівчаток рівніші?&quot; Укрзалізниця не пускає в жіночі купе хлопчиків від 6 років: розгорається скандал

Скриншот: facebook.com/julia.umanets.3

У коментарях користувачі припустили, чому може діяти таке обмеження.

  • "Ну, може, люди бояться, що 6-річні пацани будуть з домаганнями чіплятися..."
  • "От я теж не розумію цієї ср*ні, тепер це все просто не має сенсу. А якщо жінка їде з немовлям і 6-річкою? Вона на безпеку не може розраховувати, виходить".
  • "А чому в інших країнах де вагони поділені на чоловічий і жіночий, є і сімейні, а у нас дурні ці закони створювали?"
  • "Тому що всі схопилися за просте рішення, не продумавши наслідків та нюансів".
  • "Це пілотний проєкт, і це нормально, що є якісь зауваження. В інших країнах теж все не одразу робилось".

Укрзалізниця запустила жіночі купе

12 червня компанія повідомила про запуск перших жіночих купе.

Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку Укрзалізниці. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити застосунок.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за цими напрямками:

  • №81 Київ - Ужгород
  • №41 Дніпро - Трускавець
  • №75 Київ - Кривий Ріг
  • №15 Харків - Ясіня

Раніше ми розповідали, чому Укрзалізницю критикують за літній розклад руху.

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