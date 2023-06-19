Домагательства в вагоне пытаются прикрыть языковым вопросом? Скандал с Укрзализныцей получил продолжение

Что сообщили в Укрзализныце

"Укрзализныця стремится к беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами. Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к нему будут применены дисциплинарные меры. Укрзализныця подробно изучит ситуацию и примет взвешенное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Реакция пострадавшей пассажирки

Евгения Карпюк считает, что проводник начал выкручивать ситуацию, чтобы избежать наказания. Она четко помнит, что изначального говорила с пассажиром, который к ней приставал и с проводником на украинском языке.

Когда скандал начал разгораться, и девушка была в стрессе, она не помнит, на каком языке с ними общалась. Но точно помнит, что в вагоне и речи не было о языковом вопросе.

Суть скандала

Жительница Киевской области сообщила, что в поезде "Львов-Киев" она оказалась в купе с пожилым мужчиной, который вел себя неадекватно и делал намеки сексуального характера.

В частности, мужчина спрашивал, можно ли Евгению поцеловать, назвал ее "маньяческой". Когда девушка начала возмущаться, сообщил, что он полковник в отставке, а потом обвинил ее в том, что она сама виновата - "Я проснулся, а она лежит как расщепенка".

Проводник на жалобы пассажирки не отреагировал. При наличии свободных мест в вагоне, он ей предложил купе, где уже находился один мужчина. Девушку приютили другие пассажирки - ей пришлось ехать часть пути на своем чемодане.

На действия и поведения проводника Евгения также пожаловалась. Он требовал сдать постель за 2 часа до прибытия, возмущался из-за ее перемещения в другое купе, а потом заявил, что "скоро таких киборгов с войны вернется очень много, у них с кукухой будет не все в порядке".