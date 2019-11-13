Дома трещат по швам: закарпатский городок под угрозой уничтожения (видео)

Грузовики буквально уничтожают городок Чоп, который находится на украинско-венгерской границе. Дело в том, что из-за постоянных очередей из фур наиболее "сообразительные" водители срезают путь до КПП улицам города. И это несмотря на знаки запрета въезда.

Как говорится в сюжете телекомпании "М-студио", в основном нарушают правила дорожного движения в темное время суток. Больше всего страдают жители улицы Приозерной. Говорят, дома от вибрации трещат по швам, особенно старые, потолки трясутся, пыль в помещениях, дороги разрушаются, да и ходить и ездить здесь опасно, особенно детям.

Отмечается, что водители фур пренебрегают знаками запрета въезда, которые установлены в нескольких местах при въезде в населенный пункт.

Эта проблема для города - сравнительно новая. Ситуация ухудшается пропорционально увеличению длины очереди до границы.

По словам мэра города Валерия Самардака, от людей постоянно поступают многочисленные жалобы. Местные жители несколько раз даже перекрывали дорогу - не пропускали грузовики. Но проблема не решена.

Камионы разрушают город Чоп