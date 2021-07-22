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Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020

Автор: Анна Шиканова

Андрей Шевченко уже почти 20 лет разрывается между Лондоном и Киевом. В Лондоне у легендарного футболиста и тренера украинской сборной есть огромное поместье, а в Киеве – квартира в доме-монстре на берегу Днепра.

Как живет тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, рассказали в программе "Викриття" на телеканале Live.

Огромное поместье на окраине Лондона, в поселке Вирджиния-Уотер Шевченко купил в начале 2000 годов. Стоимость этого элитного дома около 14 миллионов долларов.

В нем девять спален, собственное озеро у дома, спа-салон, бассейн и огромный гараж для суперкаров. Там живет жена футболиста – экс-модель Кристина Пазик и четверо сыновей.

Дом Шевченко в Англии

Недавно Андрей Шевченко и Кристина Пазик отпраздновали 17-ю годовщину совместной жизни. Американка польского происхождения Кристина Пазик была успешной моделью и манекенщицей, но закончила карьеру, когда вышла замуж за самого известного украинского футболиста.

Она занялась домом и семьей и родила Шевченко четверых детей. Старшему Джордану – 16 лет, Кристиану – 14 лет, Александру – 8 лет, Райдеру-Габриелю – 7 лет.

По стопам отца пошел только один сын – 14-летний Кристиан, он учится в футбольной академии клуба "Челси" и местные таблоиды его называют "Беби-Шева"

В Киеве у Андрея Шевченко есть квартира в элитном доме-монстре, который расположен недалеко от стадиона "Динамо", на улице Грушевского.

Квартира Шевченко в Киеве

Кристину Пазик и детей футболиста там видели неоднократно, но в Украине семья Шевченко бывает довольно редко, чаще всего в столице футболист живет в одиночестве.

Как живет знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко, который вывел сборную в 1/8 финала Евро 2020

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Андрея Шевченко стал звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины.

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Андрей Шевченкодом