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Будинок легендарного футболіста пограбували під час його похорону

Італія, Неділя 13 грудня 2020 19:18
Будинок легендарного футболіста пограбували під час його похорону
Будинок Паоло Россі пограбували під час похорону футболіста (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Італії зухвалі зловмисники обікрали будинок легендарного футболіста і володаря Золотого м'яча-1982 Паоло Россі під час його похорону. Злодії винесли гроші та годинник Rolex.

За словами поліції, грабіжники потрапили в будинок через вікно на кухні, що зламали. Зайшовши в будинок, вони відразу ж почали обшукувати кімнати, ритися в ящиках і перевертати все догори дном. Про це повідомляє Football Italia.

При цьому вони діяли не поспішаючи, оскільки сигналізація і камери зовнішнього спостереження були відключені. Цікаво, що зловмисники не чіпали футбольні трофеї і медалі Паоло Россі. Найближчими днями буде зроблена більш точна перевірка всього майна будинку.

Вдова Россі Федеріка Каппеллетті заявила, що пережила і так достатньо виснажливих днів за останній час, а тепер ще й це потрясіння.

Слідчі вважають, що злодії могли влаштувати стеження за будинком, перш ніж його пограбувати.

Мер Флоренції Даріо Нарделла написав у Twitter, що не зустрічав ще більш боягузливого і огидного вчинку, ніж цей. За його словами, поліція робить все можливе, щоб знайти злочинців.

Нагадаємо, що Паоло Россі було 64 роки. Причиною смерті знаменитого спортсмена став рак легенів. Його ім'я було включено до списку ФІФА 100, а також у списку найкращих футболістів ХХ століття за версією World Soccer.

Раніше в розслідуванні смерті легенди футболу Марадони спливли несподівані подробиці.

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