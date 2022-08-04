Должны ли ТРЦ и магазины останавливать работу и выгонять людей во время тревоги: юристы дали четкий ответ

Юристы объясняют, что после 24 февраля в Украине не появились новые постановления или норм о том, как действовать во время воздушной тревоги.

"Единственное новое на эту тему, что вышло после 24 февраля, - это рекомендации ГСЧС и некоторых военных администраций. По формальному взгляду - они необязательны для исполнения. А вообще с законодательством в этой сфере существует проблема - его фактически нет", - пояснил юрист судовой практики, работник юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

Где указаны правила о поведении во время опасности

В Украине есть законы, которые регулируют правила по поведению во время опасности.

Кодекс гражданской защиты Украины - регулирует, кто и что должен делать во время любой опасности

"Положение об организации оповещения об угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты" - документ о том, как и когда включаются сирены, а также о том, кто и когда сообщает людям об опасности

План реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня - инструкция о том, как должны реагировать руководители и чиновники в случае опасности.

Существует законопроект, которым устанавливается ответственность за решение ТРЦ работать во время воздушной тревоги - до трех лет тюрьмы. Но пока этот законопроект еще проходит обсуждение в комитетах Верховной Рады и его не приняли.

По каким нормам должны действовать ТРЦ и магазины во время тревоги

Первое, что должна сделать администрация ТРЦ и магазина - сообщить всем об опасности.

"Как именно оповещать людей, нигде в законодательстве не прописано. Поэтому некоторые делают объявление голосом, у некоторых есть информационное табло, а кто-то считает, что звука сирены достаточно", - отмечает адвокат юридической фирмы "Семенова и партнеры" Марина Семенова.

Юрист Владислав Мартинчук добавил, что администрация заведения также должна сообщить людям, где ближайшие укрытия. В идеале - адреса укрытий должны быть распечатаны на бумаге и висеть на видном месте.

А если укрытия есть под ТРЦ - нужно нарисовать стрелки или схему, как туда добраться. И на этом обязанности администрации ТРЦ фактически заканчиваются.

Должны ли ТРЦ и магазины остановить работу и вывести людей

Юристы отмечают, что нет, ТРЦ и магазины не должны останавливать работу и выгонять людей из помещения. То есть, администрация может это сделать, но не обязана. А тем более - выгонять людей на улицу.

"Если человек не хочет выходить, нельзя применять силу или принудительно выгонять, так как это будет нарушением закона. Также нет смысла вызвать полицию, так как оставаться в ТРЦ во время воздушной тревоги - не правонарушение", - объясняет Мартинчук.

Но при этом ТРЦ может понести ответственность, если посетители погибнут. И в таком случае придется доказывать свою невиновность в суде.

Именно поэтому администрации выгоднее мягко мотивировать людей выйти. В основном они решают закрыть ТРЦ на вход и надеются, что посетители добровольно выйдут из помещения.

"Выводя людей на улицы, администрация ТРЦ перестает отвечать за их безопасности. Так как человек на улице перестает быть посетителем магазина и становится обычным прохожим. Таким способом администрация снимает с себя ответственность и перестраховывается", - добавляет Марина Семенова.

Кроме того, администрация ТРЦ и магазинов не обязаны прекращать работу и продажу товаров - никакое законодательство к этому не обязывает.

Если какой-то человек пожалуется, что ТРЦ работает во время тревоги, это не будет иметь никаких последствий.

С точки зрения закона, магазин имеет право продолжить работу, если людей предупредили об опасности. По факту, решение, которое приняли в "Амстор" в Кременчуге перед ракетным ударом - формально законное.

В некоторых регионах теперь есть местные ограничения. В Киеве запрещена работа детских площадок и детских развлекательных центров на территории ТРЦ работать во время тревоги. Но вся остальная часть ТРЦ может продолжать работу.

Мартинчук отмечает, что каждый объект должен создать инструкции о действиях во время чрезвычайной ситуации - кто и что должен делать. Обычно у торговых центров есть такие инструкции на случай пожара или техногенных чрезвычайных ситуаций, аварий.

"Ракетные обстрелы - новое для Украины, поэтому большинство ТРЦ не имеют плана действий на случай ракетных обстрелов. В такой инструкции предприятие на самом деле имеет право решить, что продолжает работать во время воздушной тревоги. Но это не самое правильное решение, так как ставит под угрозу работников и посетителей", - считает юрист.

Должны ли работники ТРЦ и магазинов уходить во время тревоги

ТРЦ и магазины во время воздушной тревоги часто закрывают именно, чтобы гарантировать безопасность работникам. Руководство должно проследить, чтобы они пошли в укрытие. Остаться может только ответственный за хранение имущества.

Но опять же - если работник уходить не хочет, заставить его нельзя. Если же он травмируется или погибнет из-за обстрела - его отказ станет поводом для того, чтобы руководство не несло ответственность.

Заставлять работать во время тревоги работников ТРЦ тоже не могут. Это нарушает законодательство о безопасности труда.

Должны ли ТРЦ и магазины иметь укрытия?

Нет, никакой закон не обязывает иметь укрытия в ТРЦ и магазинах. Посетителей могут отвести на подземный паркинг или на улицу - никакие нормы это не регулируют.

Далее люди должны самостоятельно позаботиться о своей безопасности.