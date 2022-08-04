Чи повинні ТРЦ і магазини зупиняти роботу і виганяти людей під час тривоги: юристи дали чітку відповідь

В кінці червня в ТРЦ "Амстор" в Кременчуці потрапила російська ракета. Люди перебували в приміщенні торгового центру під час сигналу повітряної тривоги й жертвами удару стали 22 людини.
Після трагедії в Україні ввели правило - в обов'язковому порядку закривати ТРЦ і магазини під час повітряної тривоги й всіх людей відправляти в бомбосховище.
Виявляється, що за законом працівники ТРЦ повинні під час тривоги попередити відвідувачів про небезпеку і все. Про це розповіли в "Громадське".
Юристи пояснюють, що після 24 лютого в Україні не з'явилися нові постанови або норм про те, як діяти під час повітряної тривоги.
"Єдине нове на цю тему, що вийшло після 24 лютого, - це рекомендації ДСНС і деяких військових адміністрацій. За формальним поглядом - вони необов'язкові для виконання. А взагалі із законодавством у цій сфері існує проблема - його фактично немає", - пояснив юрист судової практики, працівник юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.
В Україні є закони, які регулюють правила щодо поведінки під час небезпеки.
Кодекс цивільного захисту України - регулює, хто і що повинен робити під час будь-якої небезпеки
"Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" - документ про те, як і коли включаються сирени, а також про те, хто і коли повідомляє людям про небезпеку
План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня - інструкція про те, як повинні реагувати керівники та чиновники в разі небезпеки.
Існує законопроєкт, яким встановлюється відповідальність за рішення ТРЦ працювати під час повітряної тривоги - до трьох років в'язниці. Але поки цей законопроєкт ще проходить обговорення в комітетах Верховної Ради і його не прийняли.
Перше, що повинна зробити адміністрація ТРЦ і магазину - повідомити всім про небезпеку.
"Як саме сповіщати людей, ніде в законодавстві не прописано. Тому деякі роблять оголошення голосом, у деяких є інформаційне табло, а хтось вважає, що звуку сирени достатньо", - зазначає адвокат юридичної фірми "Семенова та партнери" Марина Семенова.
Юрист Владислав Мартінчук додав, що адміністрація закладу також повинна повідомити людям, де найближчі укриття. В ідеалі - адреси укриттів повинні бути роздруковані на папері та висіти на видному місці.
А якщо укриття є під ТРЦ - потрібно намалювати стрілки або схему, як туди дістатися. І на цьому обов'язки адміністрації ТРЦ фактично закінчуються.
Юристи відзначають, що ні, ТРЦ і магазини не повинні зупиняти роботу і виганяти людей з приміщення. Тобто, адміністрація може це зробити, але не зобов'язана. А тим більше - виганяти людей на вулицю.
"Якщо людина не хоче виходити, не можна застосовувати силу або примусово виганяти, бо це буде порушенням закону. Також немає сенсу викликати поліцію, тому, що залишатися в ТРЦ під час повітряної тривоги - не правопорушення", - пояснює Мартинчук.
Але при цьому ТРЦ може понести відповідальність, якщо відвідувачі загинуть. І в такому випадку доведеться доводити свою невинність в суді.
Саме тому адміністрації вигідніше м'яко мотивувати людей вийти. В основному вони вирішують закрити ТРЦ на вхід і сподіваються, що відвідувачі добровільно вийдуть з приміщення.
"Виводячи людей на вулиці, адміністрація ТРЦ перестає відповідати за їхню безпеку. Тому, що людина на вулиці перестає бути відвідувачем магазину і стає звичайним перехожим. Таким способом адміністрація знімає з себе відповідальність і перестраховується", - додає Марина Семенова.
Крім того, адміністрація ТРЦ і магазинів не зобов'язані припиняти роботу і продаж товарів - ніяке законодавство до цього не зобов'язує.
Якщо якась людина поскаржиться, що вона працює під час тривоги, це не матиме жодних наслідків.
З точки зору закону, магазин має право продовжити роботу, якщо людей попередили про небезпеку. За фактом, рішення, яке прийняли в "Амстор" в Кременчуці перед ракетним ударом - формально законне.
У деяких регіонах тепер є місцеві обмеження. У Києві заборонена робота дитячих майданчиків і дитячих розважальних центрів на території ТРЦ. Але вся інша частина ТРЦ може продовжувати роботу.
Мартинчук зазначає, що кожен об'єкт повинен створити інструкції про дії під час надзвичайної ситуації - хто і що повинен робити. Зазвичай у торгових центрів є такі інструкції на випадок пожежі або техногенних надзвичайних ситуацій, аварій.
"Ракетні обстріли - нове для України, тому більшість не мають плану дій на випадок ракетних обстрілів. У такій інструкції підприємство насправді має право вирішити, що продовжує працювати під час повітряної тривоги. Але це не найправильніше рішення, оскільки ставить під загрозу працівників і відвідувачів", - вважає юрист.
ТРЦ і магазини під час повітряної тривоги часто закривають саме, щоб гарантувати безпеку працівникам. Керівництво має простежити, щоб вони пішли в укриття. Залишитися може тільки відповідальний за зберігання майна.
Але знову ж таки - якщо працівник йти не хоче, змусити його не можна. Якщо ж він травмується або загине через обстріл - його відмова стане приводом для того, щоб керівництво не несло відповідальність.
Змушувати працювати під час тривоги працівників ТРЦ теж не можуть. Це порушує законодавство про безпеку праці.
Ні, ніякий закон не зобов'язує мати укриття в ТРЦ і магазинах. Відвідувачів можуть відвести на підземний паркінг або на вулицю - ніякі норми це не регулюють.
Далі люди повинні самостійно подбати про свою безпеку.
До речі, раніше ми писали про те, у Києві роботу транспорту і магазинів будуть під час сигналу тривоги ставити на паузу.
А ще розповідали про те, у Києві відновив ТРЦ Ретровілль, який був зруйнований російською ракетою.