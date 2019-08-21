Должны принимать постоянно: Супрун рассказала про новшества в "Доступных лекарствах"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы могут бесплатно получить 78 лекарств

Уляна Супрун сообщила об утверждении нового перечня лекарственных препаратов в программе "Доступные лекарства" для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и бронхиальной астмой. В списке из 254 препаратов 78 - бесплатные, а еще 176 можно получить с небольшой доплатой. Об этом говорится в сообщении и.о. главы Минздрава на странице в Facebook.

Всего реестр бесплатных лекарств был увеличен почти на 20% по сравнению с предыдущим.

"Это лекарства, которые пациенты должны принимать постоянно. Очень важно, что они смогут не тратить на них дополнительные средства - самый дорогой препарат, который полностью оплачивает государство для пациента по программе "Доступные лекарства", стоит - 863,43 гривны", - написала Супрун.

Руководительница Минздрава рассказала, что с апреля программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины.

Супрун рассказала, что теперь получать лекарства станет легче.

Минздрав дополнил список "Доступных лекарств" (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Теперь не нужно никаких бумажек, чтобы получить лекарства. На телефон пациента приходит сообщение с номером рецепта и кодом, который нужно назвать в аптеке", - говорится в сообщении.

Далее по этому номеру провизор находит рецепт - его врачи выписывают в электронной системе. Если у пациента нет телефона, то рецепт при необходимости можно распечатать.

Получить препараты можно в любой аптеке, которая участвует в программе "Доступные лекарства".

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Также Супрун отметила, что с помощью электронной системы теперь возможно отслеживать любую информацию о программе "Доступные лекарства" - даже когда точно и где были отпущены лекарства.

"Это позволяет более детально анализировать работу программы, делать ее более современной и удобной для всех - пациентов, провизоров и врачей", - добавила Супрун.

Как получить лекарства по электронному рецепту (Фото: скрин moz.gov.ua)

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун напомнила украинцам о повторных прививках против дифтерии и столбняка.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, чем опасны вирусные заболевания.