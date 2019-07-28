Супрун рассказала, чем опасны вирусные заболевания

Супрун рассказала об опасных вирусных гепатитах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун призвала украинцев пройти тест на гепатит

Сегодня, 28 июля, международный день борьбы с гепатитами - вирусными заболеваниями печенки. По словам и. о министра здравоохранения Уляны Супрун, вирусные гепатиты опасны потому что могут стать причиной серьезных осложнений. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Гепатит может вызвать цирроз и рак печени. В Украине более 2 млн человек инфицированы вирусным гепатитом С, гепатитом В - более 600 тысяч. Но большинство больных даже не подозревают о своем диагнозе.

Супрун призывает украинцев пройти тесты на гепатиты и обезопасить себя и своих близких. Кроме того, она отметила, что такие тесты бесплатны.

Что следует знать о гепатитах:

Гепатит B передается при рождении от матери к ребенку, половым путем, а также через кровь – при нанесении татуировки, пирсинга, использовании нестерильных игл при употреблении наркотиков.

Гепатит С передается при контакте с кровью (тату, пирсинг), использовании нестерилизованных зубных щеток, маникюрных ножниц, бритв, при переливании крови и от матери к ребенку, половым путем - реже.

Вирусный гепатит (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Ни вирус гепатита В, ни вирус гепатита С не передаются через столовые приборы, при кормлении грудью, через объятия, поцелуи, рукопожатия, кашель, чихание.

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью. По данным ВОЗ почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни. Основной путь инфицирования - орально-фекальный. Гепатит А также называют болезнью грязных рук

Для размножения вируса гепатита D нужен вирус гепатита B. То есть инфицирования вирусом гепатита D невозможно без присутствия гепатита В. Болезнь может иметь как острое, так и хроническое течение.

Вирусный гепатит (фото: pixabay.com)

Если у пациента диагностировали вирусный гепатит (после дополнительного обследования), необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или инфекционное отделение больницы. Пациенты с вирусным гепатитом могут получить лечение по государственной программе.

В то же время гепатит B можно предотвратить, сделав вакцинацию по календарю прививок. Младенцам первую дозу вакцины вводят в первые дни после рождения, вторую и третью - в 3 и 6 месяцев.

Вакцины против гепатита С пока не существует. Лучший способ уберечься от него - соблюдать базовые правила личной безопасности и гигиены.

Напомним, что Супрун резко высказалась о косметике и призывает прекратить издевательства над животными.

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