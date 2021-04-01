Мы их должны лечить: известная преподаватель из Львова попала в гомофобный скандал

"Вот какую лекцию вчера, 29.03.2021, проводила преподаватель типографики Мерье Ольга Валерьевна в Национальном Университете "Львовская Политехника". Рассказывала о том, что гендер - это выдумка, харасмент - это только для геев и лесбиянок, и если вы себя таковыми считаете, то вас надо лечить. И это она транслирует студентам уже годами", - рассказали нам студенты.

В чем суть скандала

Так, одна из студенток решила провести исследование и написать научную работу на тему сексуальных домогательств, гендера, и вынести проблемы харасмента, в том числе в отношении представителей ЛГБТ.

"Изнасилование и сексуальное насилие - это одно, гендерное неравенство - это совсем другое. И вообще, человек, который ввел понятия "гендер", позже написал, что это было сделано за финансовую выгоду, и на самом деле, никакого гендера не существует. Нам это просто впаривают", - говорит Мерье.

Преподаватель заявила, что будет выступать против темы, которую выбрала студентка. Ольга прямо спросила студентку относительно ее сексуальной ориентации, потому что ее удивляет выбор такой темы для защиты.

"Гетеросексуальная. А при чем здесь это?" - удивилась девушка.

Мерье завила, что харасмент для представителей ЛГБТ - не является формой дискриминации.

"Люди, которые исповедуют христианские ценности, прежде всего, понимают, что это больное общество. То есть, если кто-то позиционирует себя, как гей, или лесбиянка, это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить. Нам не нужно впаривать, что мы должны их понимать, мы не должны их понимать, мы их должны лечить", - заявляет Мерье.

Аудио: Преподаватель попала в гомофобный скандал

Кто такая Ольга Мерье

Согласно данным "Википедии", Ольга Валерьевна Мерье - кандидат архитектуры, старший преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника". Она родилась 28 февраля 1982 года, в 2009 году получила ученую степень.

Преподает такие курсы, как рисунок, живопись, скульптура, архитектурная композиция, спецпредмет на выбор студента.

Фото: Ольга Мерье (Википедия)