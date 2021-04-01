Ми їх повинні лікувати: відома викладачка зі Львова потрапила в гомофобний скандал

"От яку лекцію вчора, 29.03.2021, проводила викладачка типографіки Мер'є Ольга Валеріївна в Національному Університеті "Львівська Політехніка". Розповідала про те що гендер - це видумка, харасмент - це лише для геїв та лесбійок і якщо ви себе такими вважаєте, то вас треба лікувати. І це вона транслює студентам вже роками", - розповіли нам студенти.

В чому суть скандалу

Так, одна зі студенток вирішила зробити дослідження і написати наукову роботу на тему сексуальних домагань, гендеру, та винести проблеми харасменту в тому числі щодо представників ЛГБТ.

"Згвалтування та сексуальне насилля - це є одне, гендерна нерівність - це є зовсім інше. І взагалі, людина яка запровадила поняття "гендер", пізніше написала, що це було зроблено за фінансову вигоду, і насправді, ніякого гендеру не існує. Нам це просто впарюють", - говорить Мер'є.

Викладачка заявила, що виступатиме проти теми, яку обрала студентка. Бо на думку Мер'є, харасмент - це "переслідування і домагання з точки зору гендеру". Ольга прямо запитала студентку щодо її сексуальної орієнтації, бо її дивує вибір такої теми для захисту.

"Гетеросексуальна. А при чому тут це?" - подивувалася дівчина.

Мер'є завила, що харасмент щодо представників ЛГБТ - не є формою дискримінації.

"Люди, які сповідують християнські цінності, насамперед розуміють, що це є хворе суспільство. Тобто, якщо хтось себе позиціонує, як гей, або лесбійка, це людина, у якої нездорова психіка, і це людина, яку треба лікувати. Нам не потрібно впарювати, що ми повинні їх розуміти, ми не повинні їх розуміти, ми їх повинні лікувати", - заявляє Мер'є.

Аудіо: Викладачка потрапила в гомофобний скандал

Хто така Ольга Мер'є

Згідно з даними "Вікіпедїї", Ольга Валеріївна Мер'є - кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка". Вона народилася 28 лютого 1982 року, у 2009 році отримала науковий ступінь.

Викладає такі курси, як рисунок, живопис, скульптура, архітектурна композиція, спецпредмет на вибір студента.

Фото: Ольга Мер'є (Вікіпедія)