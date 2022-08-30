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Что должно быть в рюкзаке школьника на случай эвакуации: полный список

Фото: Что должно быть в рюкзаке школьника на случай эвакуации (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Учебный год в Украине начинается в условиях военного положения. Часть школ начнет работу очно, но дети должны быть подготовлены к перемещению в укрытия или быстрой эвакуации.

В Патрульной полиции рассказали, чем должен быть укомплектован рюкзак школьника.

Эти вещи должны быть в рюкзаке обязательно:

  • Бутылка чистой воды
  • Питательные батончики, снеки
  • Заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса)
  • Телефон (по возможности) с зарядным устройством и павербанком.
  • Индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней)
  • Комплект сменного белья и одежды
  • Любимая игрушка или вещь

Что должны будут обеспечить в учебном заведении

  • Еда
  • Вода
  • Средства гигиены
  • Одеяла
  • Фонарики
  • Универсальная аптечка

Эти предметы для экстренной ситуации в учебных заведениях должны подготовить заранее. Желательно уточнить это предварительно у представителя учебного заведения.

"Важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация", - подчеркнули в Патрульной полиции.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что медики обратились с важным заявлением к родителям и педагогам.

А также рассказывали о том, что для украинских школьников разработали уникальный справочник по вопросам безопасности - где его можно скачать.

Еще мы сообщали о том, что в Украине разработали алгоритм действий во время воздушной тревоги для учителей.

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