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Повинно бути швидким: Зеленський ошелешив заявою про навчання

STYLERПерсони    20.11.2019 - 14:29
Повинно бути швидким: Зеленський ошелешив заявою про навчання
Володимир Зеленський розповів про навчання (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів, що навчання в інститутах повинно бути швидким

Володимир Зеленський обговорив з підлітками тему, яким має бути навчання. Президент України взяв участь у форумі "Україна росте разом зі мною" та обговорив зі школярами багато хвилюючих тем. Голова країни вважає, що освіта має бути більш ліберальною, швидкою. Також він хоче, щоб українці могли обирати предмети і мати можливість змінювати професію в процесі навчання.

"Іноді ти можеш навчатися два роки однієї професії, а потім зробити так, щоб перейти на іншу професію. Мені здається – це правильно. Ми зараз сперечаємося з нашим новим міністром освіти (вона готує велику програму)... Людина вчиться протягом 5, 10, 20 років... Вам не здається, що навчання в школі, вузі повинно бути більш швидким? І ми можемо собі дозволити міняти професію протягом навчання", - сказав Зеленський.

На думку гаранта, було б добре міняти професію по ходу навчання, щоб зрозуміти, чого дійсно хочеться.

"Іноді ми можемо вступати на економіста, вчитися два роки, а потім побачимо, що в країні багато економістів, і людина може змінити професію по ходу навчання в університеті", – підсумував президент.

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