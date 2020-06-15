Боржників не випустять за кордон: деталі нового законопроекту

В Україні хочуть посилити вимоги до боржників (фото: pxhere.com)

У Кабміні приготували новий законопроект, за яким боржників не випустять з України

Боржників можуть не випустити за кордон. Якщо новий законопроект №3609 буде прийнятий, то заборонити виїзд за кордон зможуть не лише суди, але й банки, інші органи і посадові особи.

Про це йдеться проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших органів".

Зокрема, як пише Інформатор, такі санкції можуть застосовуватися до тих боржників, які заборгували за комуналку, не виконали рішення суду про п'яне водіння, або ж винні за рішенням суду понад 20 мінімальних зарплат (на сьогодні більше 94 тисяч гривень).

У законопроєкті йдеться, що постанова приватного виконавця про тимчасову заборону на виїзд погоджується на наступний день після його отримання, а знімається - коли всі борги будуть оплачені.

Відзначимо, що раніше такі санкції могли застосовуватися тільки до неплатників аліментів, тепер вони будуть стосуватися всіх категорій боржників. При цьому рахунки можуть навіть арештовувати автоматично.

Новий проєкт вносить зміни і до статті 195 Сімейного Кодексу. Тепер заборгованість по аліментах підприємця на спрощеній системі оподаткування може визначатися, виходячи з його заробітку. Якщо ж дохід нікому, крім боржника, не відомий, то нарахування роблять за середньої зарплати для даної місцевості.

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Автор: Светлана Мащенко