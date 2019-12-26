Нардепы захотели повышения зарплаты: о каких суммах речь

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какой должна быть зарплата депутата Верховной Рады. Он объяснил, что именно такая сумма нужна, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше. Об этом Арахамия рассказал в комментарии для "Нового времени".

Давид Арахамия назвал сумму, которая бы устроила народных депутатов в качестве зарплаты.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы – от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен", - завил глава фракции.

Он отметил, что зарплата народного депутата – это "очень деликатный вопрос" и сказал, что однозначный ответ дать не может о том, "имеет ли право народный депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Себя Давид Арахамия назвал небедным человеком и признался, что может себе позволить не думать о зарплате. Кроме того, он отметил, что тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - резюмировал глава фракции "Слуга народа".