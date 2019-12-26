Нардепи захотіли підвищення зарплати: про яки суми йде мова

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, якою має бути зарплата депутата Верховної Ради. Він пояснив, що саме така сума потрібна, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше. Про це Арахамія розповів у коментарі для "Нового часу".

Давид Арахамія назвав суму, яка б влаштувала народних депутатів в якості зарплати.

"Зарплата депутата повинна бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тисяч гривень до 100 тисяч гривень", - заявив голова фракції.

Він зазначив, що зарплата народного депутата – це дуже делікатне питання" і сказав, що однозначну відповідь дати не може про те, "чи має право народний депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Себе Давид Арахамія назвав небідною людиною і зізнався, що може собі дозволити не думати про зарплату. Крім того, він зазначив, що витрачає її на благодійність.

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти сім'ю", - резюмував глава фракції "Слуга народу".