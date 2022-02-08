Долой сбои и лишний вес: как нужно правильно питаться после 30 лет

Почему после 30 лет нужно пересмотреть свой образ жизни

Любая женщина после 30 лет начинает задумываться о своих формах и старается подольше сохранить стройность и здоровье. И именно в этом возрасте стоит отказаться от многих ежедневных привычек, особенно в питании.

Так как обмен веществ и метаболизм начинают замедляться, а значит – кусочки торта для отпугивания грусти в зимний вечер просто осядут на вашей талии.

Кроме правильного и здорового питания, стоит подумать еще и о минимальных физических упражнениях. Это может быть пробежка, плавание или танцы – такие способы подойдут даже тем, кто не сильно жалует походы в спортзал или просто не имеет на это времени.

Также важно соблюдать правильный распорядок дня и полноценно высыпаться.

Каких правил в питании нужно придерживаться

1. В питании лучше придерживаться режима и есть небольшими порциями, чем наедаться за один подход на целый день. Отсутствие системы уже сильно может ударить по здоровью. Рацион должен складываться из 5 приемов пищи: 3 из них – основные, 2 – в виде перекусов.

2. Важным правилом является и соблюдение водного баланса – каждый человек должен выпивать суточную норму чистой питьевой воды из расчета 30 мл на 1 кг веса. Чистая вода – источник энергии и ее нехватка чревата головными болями, проблемами с давлением, болями в мышцах.

3. Сладостями злоупотреблять не рекомендуется, так как после 30 лет все эти маленькие "слабости" быстро приводят к набору лишнего веса. Заменяйте вредную выпечку на что-то более полезное – мед, орехи, фрукты, сухофрукты.

4. Свежие овощи и фрукты должны стать обязательной частью ежедневного меню. И стоит помнить о том, что все полезное тоже нужно употреблять в меру. Большое количество фруктозы может оказаться настолько калорийным, что вызовет аллергическую реакцию.

5. Большую часть рациона должны составлять овощи – их присутствие в ежедневном рационе является обязательным. В овощах много клетчатки, благодаря которой ваш кишечник будет работать как часы.

6. Всегда хорошо пережевывайте пищу, не глотайте ее большими кусками. Она будет легче усваиваться.

7. Идеальным завтраком станет не бутерброд, а тарелка каши – отличный источник углеводов. Это позволит получить энергию и силы на весь день, и даст чувство сытости. В каше есть много железа, а это избавит вас от анемии. Также для завтрака подойдут омлет, творог или салат из овощей.

8. Осторожно относитесь к продуктам с повышенной жирностью. Исключать из рациона не стоит, но выбирайте то, что принесет пользу организму. Например, авокадо, орехи и жирная рыба – там много жирных кислот, которые защищают кожу и ее увлажняют. Такие продукты должны быть в рационе трижды в неделю.

9. Обед должен быть плотным и полноценным: нежирный суп, салат и кусок постного мяса (индюшачьего или говядина). Можно готовить пасту из твердых сортов пшеницы.

10. На ужин выбирайте что-то более легкое, чтобы не перегружать организм. Еда должна быть низкокалорийной и легко усваиваться. Лучший выбор – белковые продукты и овощи.

Прекрасно подойдут такие продукты: сыр, рыба, фасоль, яйца, болгарский перец, огурцы, зелень, кабачки, брокколи.