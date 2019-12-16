Доллар рухнет капитально: озвучен новый прогноз курса валют

Курс доллара в Украине еще в 2019 году может упасть до отметки в 22 гривны. Более того, тенденция снижения курса будет наблюдаться и в 2020 году. Такой прогноз дал экономический эксперт Евгений Невмержицкий.

Он отметил, что гривна начала последовательно укрепляться в мае 2019 года. И так как эта тенденция наблюдается на протяжении последних месяцев, то, соответственно, уже к концу декабря доллар может стоять меньше 23 грн.

При этом, говорит экономист, эти цифры исходят чисто из технического анализа, однако исключительно им руководствоваться нельзя, ведь на курс валют влияют не в последнюю очередь намерения контролирующих его людей. Невмержицкий отмечает, что Нацбанк в нашей стране "независимым никогда не был".

Но в то же время эксперт успокаивает: резких скачков курса доллара вверх ожидать не стоит. Дело в том, что значительные колебания повлияют на рейтинг правительства, поэтому повышение курса на сегодняшний день просто-напросто невыгодны Кабмину.

Нужно ли покупать доллары сегодня?

На сегодняшний день на наличном рынке наблюдается низкий спрос на доллар и евро, что связано как с общим настроем валютного рынка на снижение курсов, так и с постепенным ростом сдачи валюты населением для покупок новогодних подарков.

Как пишет издание "Минфин", владельцы обменников в ближайшее время занизят котировки приема валюты у населения, особенно в многолюдных местах и крупных ТРЦ.