Доллар пошел вверх: эксперты ошеломили прогнозом на начало 2020 года

Курс доллара начал ползти вверх после вмешательства Национального банка Украины. По состоянию на 27 декабря доллар прибавил на межбанке 10 копеек по сравнению с предыдущей сессией. Курс американской валюты теперь составляет 23,63 гривен за доллар, а курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Стоит ли ждать катастрофического обвала гривны - в материале Styler.

Напомним, 26 декабря 2019 года Нацбанк провел аукцион по покупке валюты и выкупил у двух участников рынка 230 млн долларов по курсу 23,2552 за гривну. На следующий же день доллар начал расти. Госрегулятор ранее сознательно не вмешивался в рынок, придерживаясь политики "плавающего валютного курса".

На такие меру Нацбанк пошел, чтобы сдержать валютный курс и не допустить чрезмерного проседания. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что несмотря на такие меры со стороны НБУ, гривна продолжит укрепление.

Эксперт прогнозирует и дальнейшее снижение курса доллара и укрепление национальной валюты. При этом Иосуб считает, что уже через неделю доллар сможет преодолеть отметку в 23 гривны.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9-23,1 грн", - прогнозирует Иосуб.