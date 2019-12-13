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Вклад коммуналки в общий рост цен с начала года был нулевым

Новости » Экономика     13.12.2019 - 11:13
Вклад коммуналки в общий рост цен с начала года был нулевым
Фото: счетчик (РБК-Украина)

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали только на 0,4%

Вклад статьи "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" в общий рост потребительских цен за январь-ноябрь 2019 года был на уровне 0%. Об этом говорится комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным департамента, расходы граждан на жилье выросли с начала года на 0,4%.

Самый большой вклад в инфляцию, которая с начала года составила 4,3%, сделали "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 2,2%, которые подорожали на 4,8%.

Также существенный вклад наблюдался со стороны статьи "Алкогольные напитки, табачные изделия - на 1,0%, которые подорожали на 12,1%.

Больше всего с начала года подорожало "Образование" - на 13,5%, но его вклад в общую инфляцию был на уровне 0,2%.

Также существенно подорожал "Связь" - на 12,1%, что добавило к инфляции 0,4%.

В то же время "Транспорт" подешевел на 1,6%, что повлекло снижение инфляции на 0,2%.

Вклад коммуналки в общий рост цен с начала года был нулевым

me.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за январь-ноябрь 2019 года больше всего подорожали картофель, яблоки и гречка. С начала года цены на картофель выросли на 77,0% до 14,1 грн за кг, яблоки выросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 66,8% до 27,2 грн за кг.

Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.

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