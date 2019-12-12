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Названы продукты, больше всего подешевевшие за последний месяц

Новости » Экономика     12.12.2019 - 16:10
Названы продукты, больше всего подешевевшие за последний месяц
Фото: продажа овощей (УНИАН)

Капуста и морковь дешевеют рекордными темпами

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в ноябре больше всего подешевела капуста - на 12,1% до 6,6 грн за кг, цены на морковь снизились на 9,9% до 7,0 грн за кг, картофель подешевел на 7,5% до 14,1 грн за кг.

В то же время среди продуктов не зафиксировано подорожание за месяц более чем на 3%.

Названы продукты, больше всего подешевевшие за последний месяц

Напомним, потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,1%. При этом в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 5,1%. Продукты питания в Украине за ноябрь 2019 года подешевели на 0,2%. Больше всего подорожали яйца - на 2,4% и молоко - на 2,4%. В то же время фрукты - подешевели на 4,4%, сахар - на 2,5%.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля.

Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты НБУ достиг своей цели по инфляции
Новости Украины ценыинфляцияГосударственная служба статистики
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