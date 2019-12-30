Доллар снова начнет падать: эксперты назвали точную дату

Курс доллара в Украине в 2020 году снова изменит свое направление. После того, как НБУ выкупило многомиллионную сумму иностранной валюты, доллар после полугоднего падения пошел вверх, но ситуация развернется. Когда доллар в Украине снова начнет дешеветь - в материале Styler.

Отметим, что многие эксперты уверены, что резкий скачок доллара после вмешательства НБУ 26 декабря носит скорее спекулятивный характер. И никаких глобальных изменений в украинской экономике не произошло.

Аналитики уверены, что после "финансовых новогодних каникул" гривна снова начнет укрепляться, пишет "Интерфакс-Украина". Так, Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, но в обменниках валюта торгуется свыше 24 грн.

"При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", - уверены банкиры.

Выкуп валюты Нацбанком стал сигналом к нагнетанию ажиотажа, в результате чего доллар, подогреваемый спекулятивной активностью, ушел в рост. Кроме того, такая предновогодняя ситуация с долларом связана с тем, что украинцы начали сдавать валюту под "финансирование" праздников.

Эксперты уверены, что ситуация с долларом стабилизируется после праздников, а гривна вновь начнет укрепляться во второй половине января.

Напомним, резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.

Ранее совет НБУ уже высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.