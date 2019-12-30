Долар знову почне падати: експерти назвали точну дату

Курс долара в Україні у 2020 році знову змінить свій напрямок. Після того, як НБУ викупив багатомільйонну суму іноземної валюти, долар після піврічного падіння пішов вгору, але ситуація розвернеться. Коли долар в Україні знову почне дешевшати - в матеріалі Styler.

Відзначимо, що багато експертів впевнені, що різкий стрибок долара після втручання НБУ 26 грудня носить, швидше, спекулятивний характер. І ніяких глобальних змін в українській економіці не відбулося.

Аналітики впевнені, що після "фінансових новорічних канікул" гривня знову почне зміцнюватися, пише "Інтерфакс-Україна". Так, Національний банк України на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, але в обмінниках валюта торгується понад 24 грн.

"При збереженні попиту на ОВДП з боку нерезидентів курс може не тільки стабілізуватися, але і почати зміцнюватися", - упевнені банкіри.

Викуп валюти Нацбанком став сигналом до нагнітання ажіотажу, у результаті чого долар, що підігрівався спекулятивною активністю, почав рости. Крім того, така передноворічна ситуація з доларом пов'язана з тим, що українці почали здавати валюту під "фінансування" свят.

Експерти впевнені, що ситуація з доларом стабілізується після свят, а гривня знову почне зміцнюватися у другій половині січня.

Нагадаємо, різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн/долар. В цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.

Раніше рада НБУ вже висловлював невдоволення тим, що гривня в Україні переоцінена, а експерти прогнозували ймовірну зміну курсу, якщо НБУ втрутиться в ринкове курсоутворення.