Долгожительница назвала два продукта, которые помогли ей отпраздновать 128 день рождения

Джоанна Мазибуко родилась и выросла на кукурузной ферме. Свое детство женщина плохо помнит. В ее документах указано, что она родилась 11 мая 1894 года. Кроме Джоаны было еще 12 сыновей и дочерей – все были младше ее.

Как рассказывает долгожительница, самые яркие воспоминания из детства – это нашествие саранчи. А еще – на ферме были такие насекомые, которых можно было поймать, зажарить и съесть.

Рацион питания у детей на кукурузной ферме состоял в то время из двух продуктов – свежее молоко и дикий шпинат. Джоанна считает, что именно эти два продукта и являются секретом ее долголетия.

"Когда у вас нет денег, вы страдаете. На фермах мы жили за счет того, что выращивали. А еще получали пайки. В конце года мы получали мешки с кукурузой, потом их продавали и зарабатывали деньги", - рассказывает Джоанна.

Паспорт Джоаны

Замуж она вышла поздно, за пожилого вдовца по имени Ставана Мазибуко. У него был конный экипаж и коровы. Женщина доила коров и делала масло – на продажу. Брак был хорошим, она ни в чем не нуждалась, муж относился к ней хорошо и заставил забыть о прежней жизни.

В замужестве она зарабатывала домашней работой для фермеров – гладила, убирала. К ней всегда хорошо относились.

Муж подарил ей семерых детей, до нынешнего времени дожили только двое. Но у Джоаны уже около 50 внуков и правнуков.

Сейчас возраст уже сказывается, хотя долгожительница питается обычной современной едой. Говорит, то к ней привыкла, но за молоком и диким шпинатом скучает. Слух уже совсем отказывает, но зрение еще не подводит. Также в 128 лет Джоанна может самостоятельно передвигаться по дому.

С 2001 года родные наняли для Джоаны сиделку Тандиве. Она к ней очень привязалась и не может уснуть, если ее нет рядом.

Мэр города, в котором живет Джоанна, решил подать документы на книгу рекордов Гиннеса. Муниципалитет провел исследование по поводу ее возраста и выяснил, что документы настоящие, а никого старше ее нет.