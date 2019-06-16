Долгожданная прохлада: синоптики порадовали прогнозом на понедельник

Погода в Украине 17 июня - синоптики прогнозируют похолодание (иллюстративное фото: pixabay.com)

Синоптики прогнозируют незначительное похолодание

Погода в Украине, в понедельник, 17 июня, будет более прохладной, чем на выходных. Уровень тепла в западных областях может опуститься на 5-8 градусов, это будет связано с грозовыми ливнями, которые накроют весь регион. В южных регионах жара задержится, но столбики термометров покажут на 2-5 градусов меньше.

Грозовые дожди накроют всю Западную Украину, а также циклон охватит Черниговскую и Киевскую область. Дожди будут идти в течение всего дня и ночи. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях ожидаются существенные ливни. В других регионах осадки будут сопровождаться шквалами.

Погода в Украине 17 июня – синоптики прогнозируют похолодание (иллюстративное фото: GettyImages)

Уровень тепла в регионах, где ожидаются осадки существенно снизится. Так, вместо воскресных +29… +33 градусов, на западе нашей страны столбики термометров покажут +23…+29. В Киеве температура сохранится – 17 июня ожидается +28… +30 градусов. На Востоке и Юге Украины уровень тепла опустится на несколько отметок по сравнению с воскресным днем – термометры покажут +27… +32 градуса.

Погода в Украине 17 июня – синоптики прогнозируют похолодание (скриншот)

Помимо этого, синоптики предупреждают, что с 15 по 17 июня в нашей стране ожидается высокий уровень пожароопасности. Более того – в Волынской области уровни воды в реке Стоход превысили безопасные границы.

Народный прогноз: В этот день наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

Напомним, что на западе Украины ожидается ухудшение погоды.

Ранее мы сообщали о росте цен на самый популярный овощ сезона. Причиной тому стала аномальная жара, которая нависла над Украиной.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.