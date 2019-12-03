Я так долго ждала этого: Повалий сообщила о пополнении в семье

Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье (фото: facebook.com/tpovaliyfan)

Таисия Повалий сообщила поклонникам, что стала бабушкой

Таисия Повалий сообщила о долгожданном пополнении в ее семье. Дело в том, что 54-летняя артистка стала бабушкой, так как ее невестка родила первенца. Об этом сама опальная украинская исполнительница сообщила на своем концерте в Москве.

Ребенок родился у ее сына Дениса и его жены Светланы.

"Я так долго ждала этого события. Увидела внука и онемела от счастья. Я думала только о том, насколько безупречна природа, о том, что этот маленький человечек - мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода", - сообщила журналистам Повалий.

Скандальная артистка поделилась, что сама меняет малышу памперсы и очень радуется его появлению.

Сын Повалий Денис и его жена (фото из открытых источников)

"Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. "Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", - добавила певица.

Как мы ранее писали, Таисия Повалий, которая долго и упорно боролась за право дать юбилейный концерт в Киеве 10 декабря, отменила грандиозное шоу.