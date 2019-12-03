Я так довго чекала цього: Повалій повідомила про поповнення в родині

Таїсія Повалій повідомила про поповнення в родині (фото: facebook.com/tpovaliyfan)

Таїсія Повалій повідомила шанувальникам, що стала бабусею

Таїсія Повалій повідомила про довгоочікуване поповнення в її родині. Справа в тому, що 54-річна артистка стала бабусею, адже її невістка народила первістка. Про це сама опальна українська виконавиця повідомила на своєму концерті в Москві.

Дитина народилася у її сина Дениса та його дружини Світлани.

"Я так довго чекала цієї події. Побачила онука і оніміла від щастя. Я думала тільки про те, наскільки бездоганна природа, про те, що ця маленька дитина - моє продовження, у неї моя кров, моя порода", - повідомила журналістам Повалій.

Скандальна артистка поділилася, що сама змінює малюкові памперси і дуже радіє його появі.

Син Повалій Денис і його дружина (фото з відкритих джерел)

"Я скасувала все, щоб більше часу проводити вдома, з родиною, з онуком. "Міняю йому сама памперси і радію з того, як малюк росте, як усміхається", - додала співачка.

Як ми раніше писали, Таїсія Повалій, яка довго і наполегливо боролася за право дати ювілейний концерт у Києві 10 грудня, скасувала грандіозне шоу.