Долго присматривались: принц Уильям мог жениться не на Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям могли расстаться еще до официального объявления о помолвке, и свадьба могла не состояться. Они познакомились в университете в 2002 году и только через 8 лет принц Уильям решил сделать Кейт Миддлтон предложение.

Бывший советник принцессы Дианы мисс Фрэнк считает, что принц Уильям долго присматривался к Кейт, так как они совершенно разные по характеру. Он хотел убедиться, что из Кейт Миддлтон получится правильная жена для него. Мисс Фрэнк рассказала, что герцог и герцогиня Кембриджские – полные противоположности.

"Говорят, что противоположности притягиваются. Я думаю, что принцу Уильяму нужна его собственная скала, его собственная уравновешивающая сила. Кейт Миддлтон за годы, которые они провели вместе, смогла для него такой стать", - считает мисс Фрэнк.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (Getty Images)

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2002 году и у них завязались отношения, но в 2007 году пара рассталась. Как утверждают источники – потому, что они разъехались в разные города и пресса практически заклевала Кейт Миддлтон.

Однако через некоторое время они возобновили отношения, при чем инициатором, по словам источников, стала сама Кейт. А в 2010 году принц Уильям сделал ей предложение во время совместной поездки в заповедник Лева Уайлдлайф Консерванси в Кении. Свадьба состоялась через полгода, в конце апреля 2011 года.

Кейт Миддлтон (Getty Images)

Кандидатура Кейт Миддлтон была одобрена королевой Елизаветой II, и после того, как пара рассталась в 2007 году, она переживала, что внук найдет менее подходящую пару.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон возможно серьезно больна.

А также рассказывали о том, что Кейт Миддлтон серьезно оскорбила Меган Маркл.