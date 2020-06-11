Долги за воду будут "выбивать" коллекторы: что нужно знать должникам

Киевводоканал обратился к коллекторам из-за сумасшедшего долга киевлян за водоснабжение и водоотвод. На начало апреля столичные потребители задолжали 566 млн гривен, причем 80% от суммы числится всего на десятой части потребителей. Мы решили разобраться, как на деле будет выглядеть взыскание долгов.

В компании уже подтвердили, что обратились к коллекторам. "Выбивать" долги придут к тем, кто задолжал 1000 грн и выше или же не платил за услугу больше года - таких около 30 тысяч. А вот за неуплату во время карантина "трогать" пока не будут.

Так, из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, 21 мая выяснилось, что Киевводоканал заключил договор на 3,62 млн грн с компанией коллекторских услуг. И до конца года коллекторы должны обеспечить уменьшение задолженности Киевводоканала, пишут Факты.

Какими полномочиями будут наделены коллекторы:

они смогут вести переговоры с владельцем лицевого счета от имени компании,

рассылать СМС, письма, звонить, встречаться с должниками,

по письменному поручению Киевводоканала ограничивать предоставление должникам услуг по водоотведению и водоснабжению.

Юристы говорят, что коммунальщики могут требовать платить долг вне зависимости от его суммы.

При этом специалисты говорят, что действия Киевводоканала правомерны. Взыскивать задолженность имеет право кредитор, но привлекать к исполнению взыскания может кого угодно на собственное усмотрение: юристов, коллекторов и так далее.

Компания-поставщик может подать на неплательщика в суд. Если же владелец лицевого счета отказывается платить, на его имущество могут даже наложить арест.

Однако, согласно ст. 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве" исполнитель не имеет права наложить взыскание на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено, в случае, если сумма долга не превышает 20 минимальных заработных плат. А это на сегодня 94 тысячи 460 грн. Таким образом отобрать вашу квартиру можно, только если у вас два и больше жилых помещений, независимо от суммы вашей задолженности, или если у вас одно жилое помещение и сумма долга больше 94 тысяч 460 грн.

Но и тут есть нюанс. Взыскание на квартиру могут наложить лишь на ту часть, что реально вам принадлежит. Если вы владеете лишь третью недвижимости, санкции на все помещение распространяться не будут.

Отметим, что действия коллекторов сейчас ограничиваются лишь Криминальным кодексом Украины, так как спецзакона о их деятельности нет. Но с 1 июля все может измениться, когда работу коллекторов начнет контролировать НБУ, их будут лицензировать и введут нормы поведения. А за нарушения лицензию могут забрать.

Как мы писали ранее, украинцам массово "блокируют" карты, и после СМС можно потерять деньги.