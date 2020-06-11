Борги за воду будуть "вибивати" колектори: що треба знати боржникам

Київводоканал звернувся до колекторів через величезний борг киян за водопостачання та водовідведення. На початок квітня столичні споживачі заборгували 566 млн гривень, причому 80% від суми значиться лише на десятій частині споживачів. Ми вирішили розібратися, як насправді буде виглядати стягнення боргів.

У компанії вже підтвердили, що звернулися до колекторів. "Вибивати" борги прийдуть до тих, хто заборгував 1000 грн і вище або ж не платив за послугу більше року - таких близько 30 тисяч. А ось за несплату під час карантину "чіпати" поки не будуть.

Так, з оголошень електронної системи публічних закупівель ProZorro, 21 травня з'ясувалося, що Київводоканал уклав договір на 3,62 млн грн з компанією колекторських послуг. І до кінця року колектори повинні забезпечити зменшення заборгованості Київводоканалу, пишуть Факти.

Якими повноваженнями будуть наділені колектори:

вони зможуть вести переговори з власником особового рахунку від імені компанії,

розсилати СМС, листи, телефонувати, зустрічатися з боржниками,

за письмовим дорученням Київводоканалу обмежувати надання боржникам послуг з водовідведення і водопостачання.

Юристи кажуть, що комунальники можуть вимагати платити борг незалежно від його суми.

При цьому фахівці говорять, що дії Київводоканалу правомірні. Стягувати заборгованість має право кредитор, але залучати до виконання стягнення може кого завгодно на власний розсуд: юристів, колекторів і так далі.

Компанія-постачальник може подати на неплатника до суду. Якщо ж власник особового рахунку відмовляється платити, на його майно можуть навіть накласти арешт.

Проте, згідно ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець не має права накласти стягнення на єдине житло боржника та на земельну ділянку, на якій воно розташоване, у разі, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних заробітних плат. А це на сьогодні 94 тисячі 460 грн. Таким чином відібрати вашу квартиру можна, тільки якщо у вас два і більше житлових приміщень, незалежно від суми вашої заборгованості, або якщо у вас одне житлове приміщення і сума боргу більше 94 тисяч 460 грн.

Але й тут є нюанс. Стягнення на квартиру можуть накласти лише на ту частину, що реально вам належить. Якщо ви володієте лише третиною нерухомості, санкції на все приміщення поширюватися не будуть.

Відзначимо, що дії колекторів зараз обмежуються лише Кримінальним кодексом України, бо спецзакону про їх діяльність немає. Але з 1 липня все може змінитися, коли роботу колекторів почне контролювати НБУ, їх будуть ліцензувати і введуть норми поведінки. А за порушення ліцензію можуть забрати.

Як ми писали раніше, українцям масово "блокують" карти, і після СМС можна втратити гроші.