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Документы для проезда школьников с 1 сентября: в метро Киева сделали важное объявление

Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене разъяснили, по каким документам смогут ездить школьники с 1 сентября 2021 года, а также дали инструкцию по оформлению е-билетов для учеников.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В метрополитене напомнили, что специальная целевая программа, рассчитанная на 2019-2021 год предусматривает, что школьники могут пользоваться ученическими билетами старого образца, чтобы бесплатно проехать в городском пассажирском транспорте.

Также напомнили, что для каждого ученика можно заказать электронный ученический билет онлайн.

Для этого нужно совершить следующие действия:

  1. Зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет.
  2. Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок.
  3. Валидированная заявка передается на производство.
  4. Ученик получает готовый е-билет в своей школе.

За всеми этапами подготовки электронного документа можно следить в своем кабинете.

В метрополитене напомнили, что постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы "без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений".

Ранее мы писали, что в Минздраве сделали важное заявление относительно работы школ с 1 сентября.

Также мы писали, что карантинные правила изменятся для детских садиков с нового учебного года.

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метрошкола