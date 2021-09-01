Документы для проезда школьников с 1 сентября: в метро Киева сделали важное объявление

В метрополитене напомнили, что специальная целевая программа, рассчитанная на 2019-2021 год предусматривает, что школьники могут пользоваться ученическими билетами старого образца, чтобы бесплатно проехать в городском пассажирском транспорте.

Также напомнили, что для каждого ученика можно заказать электронный ученический билет онлайн.

Для этого нужно совершить следующие действия:

Зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет. Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок. Валидированная заявка передается на производство. Ученик получает готовый е-билет в своей школе.

За всеми этапами подготовки электронного документа можно следить в своем кабинете.

В метрополитене напомнили, что постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы "без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений".