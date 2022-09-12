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Доктор рассказала о "темной стороне " кофе: кому с ним быть осторожным

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Понедельник 12 сентября 2022 15:23
Доктор рассказала о "темной стороне " кофе: кому с ним быть осторожным Фото: Чем может быть опасен кофе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие из нас обожают кофе. Между прочем, кофеин - это одна из больше всего изучаемых диетических добавок.

Есть ли у кофе негативное влияние на сердце и сосуды рассказали врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Установлено, что для взрослых допустимый максимум – 400 мг кофеина в день и не более 200 мг за один прием.

Что произойдет, если потреблять больше?

Кофеин является мощным освободителем катехоламинов (норадреналина и, в меньшей степени, адреналина) – гормонов, отвечающих за стимулирующее действие на наш организм. Это может привести к ощущению нервозности, раздражительности или тревоги, учащенному сердцебиению и проблемам со сном.

Исследования последних лет имеют спорные данные о влиянии употребления кофеина на состояние сердца и сосудов. Хотя доказано, что употребление кофе может повышать артериальное давление и ускорять сердцебиение, но обычно эти эффекты быстро проходят.

Также последние исследования опровергли, что стимулирующее действие кофеина повышает риск возникновения нарушений ритма сердца – аритмий.

Это не означает, что кофеин не может вызвать значительных сердечных симптомов.

Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высокой чувствительностью к кофеину следует быть осмотрительными и не превышать рекомендованные нормы.

Кстати, наш организм может адаптироваться к воздействию кофеина.

Поэтому здоровые люди, регулярно пьющие кофе, вряд ли будут испытывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение.

Как мы ранее писали, ученые выяснили, как кофе влияет на наши покупки в магазинах и трату денег.

Добавим также, перед этим медики рассказали, в какие часы пить кофе не следует.

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