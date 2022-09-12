Доктор розповіла про "темну сторону" кави: кому з нею бути обережним

Дуже багато хто з нас обожнюють каву. Між іншим, кофеїн - це одна з найбільш досліджуваних дієтичних добавок.

Чи є у кави негативний вплив на серце і судини розповіли лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram.

Встановлено, що для дорослих допустимий максимум – 400 мг кофеїну в день і не більше 200 мг за один прийом.

Що станеться, якщо споживати більше?

Кофеїн є потужним визволителем катехоламінів (норадреналіну і, в меншій мірі, адреналіну) – гормонів, що відповідають за стимулюючу дію на наш організм. Це може привести до відчуття нервозності, дратівливості або тривоги, прискореного серцебиття і проблем зі сном.

Дослідження останніх років мають спірні дані про вплив вживання кофеїну на стан серця і судин. Хоча доведено, що вживання кави може підвищувати артеріальний тиск і прискорювати серцебиття, але зазвичай ці ефекти швидко проходять.

Також останні дослідження спростували, що стимулююча дія кофеїну підвищує ризик виникнення порушень ритму серця – аритмій.

Це не означає, що кофеїн не може викликати значних серцевих симптомів.

Тож людям із серцево-судинними захворюваннями і високою чутливістю до кофеїну слід бути обачними і не перевищувати рекомендовані норми.



До речі, наш організм може адаптуватися до впливу кофеїну.

Тому здорові люди, які регулярно п'ють каву, навряд чи будуть відчувати такі симптоми, як прискорене серцебиття.