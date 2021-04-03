Доктор рассказал, почему лучше сбивать температуру с первых дней COVID-19

Медик отметил, что повышение температуры у пациента является основным симптомом заражения. Он советует сдать тест на COVID-19 (ПЦР или антиген), если градусник покажет 37.2 или 37.5. Если результат будет положительным и вирус подтвердится, стоит начинать сбивать температуру.

"Моя позиция такая, желательно при коронавирусе снижать температуру даже с первых дней. Это даст возможность организму легче войти в период 7-8 дня, когда идет такой переломный период, когда в нашем организме может присоединиться бактериальная инфекция. И это бактериальная инфекция часто требует все-таки приема антибактериальных препаратов", - объяснил Жиравецкий.

В этом контексте он призвал разделять коронавирус - то есть вирус, который вызывает определенные воспалительные изменения в организме, и COVID-19 - который является заболеванием, возникающим в результате тех изменений, которые вызвал вирус.

"И сам COVID-19 мы лечим антибактериальными препаратами, антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови), и лечим стероидными гормонами - это базовые препараты, которые в принципе в мире используются при COVID", - рассказал доктор.

Также он прокомментировал рекомендации других медиков о том, что сбивать температуру при коронавирусе не нужно, и рассказал о собственном опыте, своей семье и близких, которые переболели.

"Те пациенты, которые не сбивали температуру, они имели более тяжелое течение заболевания. Помните, что при COVID-19 очень хорошо работают наши антитела, которые часто сегодня все меряют. Именно антитела уничтожают вирус, и делают это без температуры, или без большой температуры. И они начинают вырабатываться с 7-8 дня заболевания, и до 14-го дня практически уничтожают вирус", - отметил врач.

Он добавил, что поэтому повторный ПЦР-тест потом делать не обязательно, и с 14-го дня после появления симптомов "мы считаемся уже не заразными, и можем выходить спокойно из изоляции".

Отметим, что ранее известный киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что сбивать температуру при COVID-19 в начале заболевания строго нельзя.

Также мы писали о том, что врач Тарас Жиравецкий назвал 22 способа побороть COVID-19.

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



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