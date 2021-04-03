Доктор розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19

Медик зазначив, що підвищення температури у пацієнта є основним симптомом зараження. Він радить здати тест на COVID-19 (ПЛР або антиген), якщо градусник покаже 37.2 або 37.5. Якщо результат буде позитивним і вірус підтвердиться, слід починати збивати температуру.

"Моя позиція така, що бажано при коронавірусі знижувати температуру навіть з перших днів. Це дасть можливість організму легше увійти в період 7-8 дня, коли йде такий переломний період, коли в нашому організмі може приєднатися бактерійна інфекція. І ця бактерійна інфекція часто потребує все-таки прийому антибактерійних препаратів", - пояснив Жиравецький.

У цьому контексті він закликав розділяти коронавірус - тобто вірус, який викликає певні запальні зміни в організмі, і COVID-19 - який є захворюванням, що виникає в результаті тих змін, які викликав вірус.

"І сам COVID-19 ми лікуємо антибактеріальними препаратами, антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові), і лікуємо стероїдними гормонами - це базові препарати, які в принципі у світі використовуються при COVID", - розповів доктор.

Також він прокоментував рекомендації інших медиків про те, що збивати температуру при коронавірусі не потрібно, і розповів про власний досвід, свою сім'ю і близьких, які перехворіли.

"Ті пацієнти, які не збивали температуру, вони мали важчий перебіг захворювання. Пам'ятайте, що при COVID-19 дуже добре працюють наші антитіла, які часто сьогодні усі міряють. Саме антитіла знищують вірус, і роблять це без температури, або без великої температури. І вони починають вироблятися з 7-8 дня захворювання, і до 14-го дня практично знищують вірус", - зазначив лікар.

Він додав, що тому повторний ПЛР-тест потім робити не обов'язково, і з 14-го дня після появи симптомів "ми вважаємося вже не заразними, і можемо спокійно виходити з ізоляції".

Зауважимо, що раніше відомий київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що збивати температуру при COVID-19 на початку захворювання строго не можна.

Також ми писали про те, що лікар Тарас Жиравецький назвав 22 способи побороти COVID-19.

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



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А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



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