Доктор рассказал, как побороть панические атаки и стресс во время войны

Как справляться с состоянием

При чрезмерном стрессе организм мобилизуется, все процессы организма направлены на выживание, улучшается кровообращение, зрение, память, внимание. Это нормальная реакция на стресс.



Потом, если стресс длительный, из-за истощения нервной системы и привыкания к изменившимся условиям, в которых мы живем теперь, снова могут вернуться назад панические атаки, которые были до войны.



То есть, если раньше до войны, вы чувствовали себя хорошо, то принимать препараты, успокаивающие лекарства вам не нужно.



Здесь нужно максимум обращения к психологу, заниматься любимым делом, которое лучше всего умеешь делать и этим будешь полезным для государства.

Старайтесь больше проводить времени на свежем воздухе, быть подвижными, заниматься физкультурой, даже в таких условиях, общайтесь с родными и полноценно спите. Почитайте рекомендации по гигиене сна.



Если у вас до войны было депрессивное состояние, панические и тревожные расстройства, панические атаки – то да, вам необходимо обратиться к специалистам.