Доктор розповів, як побороти панічні атаки і стрес під час війни

Як справлятися зі станом

При надмірному стресі організм мобілізується, всі процеси організму спрямовані на виживання, поліпшується кровообіг, зір, пам'ять, увагу. Це нормальна реакція на стрес.



Потім, якщо стрес тривалий, через виснаження нервової системи й звикання до змінених умов, в яких ми живемо тепер, знову можуть повернутися назад панічні атаки, які були до війни.



Тобто, якщо раніше до війни, ви відчували себе добре, то приймати препарати, ліки заспокійливі вам не потрібно.



Тут потрібно максимум звернення до психолога, займатися улюбленою справою, яку найкраще вмієш робити й цим будеш корисним для держави.

Намагайтеся більше проводити часу на свіжому повітрі, бути рухливими, займатися фізкультурою, навіть в таких умовах, спілкуйтеся з рідними й повноцінно спите. Почитайте рекомендації з гігієни сну.



Якщо у вас до війни був депресивний стан, панічні й тривожні розлади, панічні атаки - то так, вам необхідно звернутися до фахівців.