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Сосудистые и ноотропы не нужны: врач назвал известнейшие "фуфломицины"

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 14:33
Сосудистые и ноотропы не нужны: врач назвал известнейшие "фуфломицины" Врач перечислил известные "фуфломицины" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Так называемые ноотропы и сосудистые препараты не имеют доказанной эффективности и не используются нигде в мире.

О них рассказал известный невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Facebook.

Врач рекомендует не тратить на такие лекарства деньги. Он опубликовал список абсолютно ненужных препаратов.

Известные фуфломицины

Пирацетам, ноотропил, лира, фезам, нейронорм, цинаризин, кавинтон,винпоцетин, актовегин, амбрия, милдронат, ноохолин, тиоцетам, тивортин, роноцит, нейродар, аксотилин, кванил, армадин, ницерголин, кислота, сермион , тризипин, рипронат, вазопро, метамакс, тивомакс, нейротропин, динар, кортексин, церебролизин, церегин, адаптол, мебикар, ноофен, бифрен, энцефабол, пантогам, глицин, Глицисед, Мексидол, трикардин, Семакс, Когнум, Глиатилин, Ренейро, тиактон, L-Лизин эсцинат,белобил, танакан, элеутерококк, метамакс, кардинат, вазонат, милдрокор, милдралекс, Метонат, милдракар,Мельдоний, Митра, Аккордин, Цитоколин, Цитоцерт, МЛ-КАРД, Капикор, Рибоксин, Мексикор, Мексиприм, Карамаг, Карметадин, тиотриазолин, Т-триомакс, Тио-норно Нейротоп, Замексен, Цераксон, Фармаксон, Лексувер, Пронейро и многие другие.

Также Евгений объяснил некоторые болевые ощущения, которые могут возникать у человека.

Головная боль 90% – это головная боль напряжения, мигрень.

Головокружение - также не лечится сосудистыми препаратами и ноотропами!

Остеохондроз также не имеет отношения к головным болям и головокружению.

Снижение памяти, особенно до 60 лет, связано с тревожными расстройствами и нарушением внимания.

"Убитые сосуды" также не имеют отношения к головным болям, снижению памяти, головокружению, чистить их фуфломицинами абсолютно не нужно.

Как мы ранее писали, большинство украинцев получили "травму свидетеля". Что это такое читайте в материале.

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