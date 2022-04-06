Сосудистые и ноотропы не нужны: врач назвал известнейшие "фуфломицины"

Так называемые ноотропы и сосудистые препараты не имеют доказанной эффективности и не используются нигде в мире.

О них рассказал известный невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Facebook.

"Убитые сосуды" также не имеют отношения к головным болям, снижению памяти, головокружению, чистить их фуфломицинами абсолютно не нужно.

Снижение памяти, особенно до 60 лет, связано с тревожными расстройствами и нарушением внимания.

Остеохондроз также не имеет отношения к головным болям и головокружению.

Головокружение - также не лечится сосудистыми препаратами и ноотропами!

Также Евгений объяснил некоторые болевые ощущения, которые могут возникать у человека.

Пирацетам, ноотропил, лира, фезам, нейронорм, цинаризин, кавинтон,винпоцетин, актовегин, амбрия, милдронат, ноохолин, тиоцетам, тивортин, роноцит, нейродар, аксотилин, кванил, армадин, ницерголин, кислота, сермион , тризипин, рипронат, вазопро, метамакс, тивомакс, нейротропин, динар, кортексин, церебролизин, церегин, адаптол, мебикар, ноофен, бифрен, энцефабол, пантогам, глицин, Глицисед, Мексидол, трикардин, Семакс, Когнум, Глиатилин, Ренейро, тиактон, L-Лизин эсцинат,белобил, танакан, элеутерококк, метамакс, кардинат, вазонат, милдрокор, милдралекс, Метонат, милдракар,Мельдоний, Митра, Аккордин, Цитоколин, Цитоцерт, МЛ-КАРД, Капикор, Рибоксин, Мексикор, Мексиприм, Карамаг, Карметадин, тиотриазолин, Т-триомакс, Тио-норно Нейротоп, Замексен, Цераксон, Фармаксон, Лексувер, Пронейро и многие другие.

Врач рекомендует не тратить на такие лекарства деньги. Он опубликовал список абсолютно ненужных препаратов.

Как мы ранее писали, большинство украинцев получили "травму свидетеля". Что это такое читайте в материале.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.