Доктор наук рассказал, в каком мясе больше всего токсинов

Качество мяса зависит от того, какой пищей кормили животное или птицу. А его вкусовые качества определяет комплекс факторов.

О том, в каком мясе больше всего токсинов, рассказал доктор биологических наук Леонид Горобец, пишут "Факты".

В каком мясе больше всего токсинов

Эксперт сообщил, что разнообразные искусственные вещества, которые могут быть добавлены в корма, плохо разлагаются в организме животных. С мясом эти вещества попадают в организм человека и постепенно в нем скапливаются. Поэтому важно покупать продукцию надежных производителей.

По его словам, потроха или жир употреблять в пищу нежелательно - там скапливается больше всего токсинов.

"В почках, легких, печени, а также в жировой ткани. Поэтому, чтобы обезопасить себя, употреблять потроха и жир не желательно", - сообщил Горобец.

В каких частях птицы больше всего холестерина

Доктор биологических наук отметил, что холестерин есть во всех клетках животного, потому что является естественной составляющей клеточной мембраны.

"Поэтому, если вы употребляете мясо, совсем не содержащее жира, то все равно в ваш организм поступает холестерин (правда, в не большом количестве). Понятно, что в жире содержание холестерина высокое. Если брать кур, то жир у них скапливается преимущественно в задней части тушки. Еще одно депо жира у птиц находится в области шеи. При желании жир можно вырезать", - рассказал он.

Эксперт отметил, что не стоит бояться холестерина, так как он нам очень нужен. В частности, холестерин входит в состав витамина D.