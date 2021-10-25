Доктор Комаровский рассказал, влияет ли COVID-вакцинация на беременность

Так влияет ли вакцинация на беременность, или нет?

Комаровский напомнил, что современная медицинская наука уже имеет опыт введения более чем четырех миллиардов доз вакцин от коронавируса, и ни разу не было случаев негативных последствий на репродуктивную функцию человека.

Доктор подчеркнул, что в основе категорических выводов о влиянии вакцины от COVID-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов.

Потому что эти ложные высказывания заставляют женщин волноваться за свое будущее.

"Нет никакой информации, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод", - сказал Комаровский в эфире канала "Украина".

Если кто-то распускает слухи о вакцине, врач-педиатр высшей категории советует обратиться к другому акушеру-гинекологу, иначе о беременности и родах вы тоже услышите какие-то недостоверные сведения.

"Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда дело касается беременных женщин, которые еще не знают о том, что они на сносях. Потому что медики используют инактивированные вакцины. Их негативное влияние на плод не зафиксировано", - добавил педиатр.