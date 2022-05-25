Доктор Комаровский рассказал, кто виноват в распространении оспы обезьян

В чем особенность оспы обезьян

Особенность оспы обезьян заключается в том, что ее симптомы практически аналогичны с теми, которые бывают при натуральной оспе, хотя они значительно легче по своим проявлениям.

По словам кандидата медицинских наук, эти два заболевания всегда возникали "по соседству".

Например, если один человек болел натуральной оспой, обычно где-то недалеко у другого человека была оспа обезьян.

Но поскольку эти две болезни мало отличались по симптомам, врачи называли оспу обезьян легкой формой натуральной оспы.

Поскольку с 1982 года прививка от натуральной оспы не делают, с каждым годом в мире появляются сотни миллионов людей, не привитых от этого заболевания. И они потенциально могут заболеть оспой обезьян! Поэтому количество таких случаев постоянно растет.

Правила профилактики

Для того, чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и длительный контакт с больным.

"Это вам не просто посидеть вместе в комнате с человеком, больным коронавирусом. Надо очень долгое время касаться человека с оспой обезьян", - говорит Комаровский.

Следует также придерживаться таких простых правил:

избегайте контакта с потенциально опасными животными

не прикасайтесь материалов (клетки, подстилки, кормушки и др), к которым прикасается такое животное

соблюдайте правила личной гигиены

используйте средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), если вы ухаживаете за больным человеком или животным

Добавим, что поскольку симптомы двух описанных выше заболеваний практически схожи, вакцина и противовирусные средства от натуральной оспы эффективны также и при оспе обезьян.