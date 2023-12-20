А ваш лікар доказовий? Ось як перевірити його професійність

Що означає доказове лікування

Доказове лікування підтвердили клінічні та наукові дослідження - тобто різниця між великими та порівнянними за всіма параметрами контрольною і дослідною групою добровольців є статистично значущою.

Також ці результати можна відтворити на інших аналогічних вибірках людей. Це означає, що коли лікар призначає певний препарат, чи втручання, то це щоразу матиме бажаний ефект.

Що вважається бездоказовим

Фахівці зазначили, що медичні поради і рекомендації, засновані на бездоказових та застарілих методах можуть мати серйозні наслідки для здоров’я та життя.

На жаль, не всі лікарі покладаються на принципи доказової медицини та слідкують за новаціями й змінами у протоколах лікування.

Ознаки, що лікар доказовий

Існує список критерії, за яким можна зрозуміти, чи ваш лікар дотримується принципів доказової медицини. Серед них:

не відмовляє вас від вакцинації, а навпаки - наполягає

не призначає "підготовку" до щеплення у вигляді протиалергічних препаратів

знає, як відрізнити грип від застуди

антибіотиками лікує тільки підтверджену бактеріальну інфекцію, а не ГРВІ чи "червоне горло"

не рекомендує детокси, чистки печінки, жовчного "від шлаків"

не радить збивати температуру, якщо вона нижче позначки 38 - 38.5°C

розповідає про важливість грудного вигодовування

не виписує гомеопатії чи імуностимуляторів "для профілактики"

знає, що дієта для матері в період лактації не потрібна

пояснює, що не потрібно для профілактики пити вітаміни цілий рік

консультує та скеровує до психолога за потреби

не призначає інгаляції розчинами, які для цього не призначені

призначає виключно ліки з доведеною ефективністю

лікує паразитарні інфекції тільки на основі лабораторно підтверджених даних

вміє пояснити тактику лікування, необхідність того чи іншого призначення зрозумілою мовою

Важливо, якщо вас не влаштовує сімейний лікар чи педіатр дитини, то ви маєте право в будь-який момент підписати декларацію з іншим лікарем.