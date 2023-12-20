А ваш лікар доказовий? Ось як перевірити його професійність

Доказова медицина використовує підходи до лікування і діагностики, які точно ефективні. Їх вважають такими, бо це підтвердили клінічні та наукові дослідження. Зокрема, можна перевірити, чи ваш лікар є доказовим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.
Доказове лікування підтвердили клінічні та наукові дослідження - тобто різниця між великими та порівнянними за всіма параметрами контрольною і дослідною групою добровольців є статистично значущою.
Також ці результати можна відтворити на інших аналогічних вибірках людей. Це означає, що коли лікар призначає певний препарат, чи втручання, то це щоразу матиме бажаний ефект.
Фахівці зазначили, що медичні поради і рекомендації, засновані на бездоказових та застарілих методах можуть мати серйозні наслідки для здоров’я та життя.
На жаль, не всі лікарі покладаються на принципи доказової медицини та слідкують за новаціями й змінами у протоколах лікування.
Існує список критерії, за яким можна зрозуміти, чи ваш лікар дотримується принципів доказової медицини. Серед них:
Важливо, якщо вас не влаштовує сімейний лікар чи педіатр дитини, то ви маєте право в будь-який момент підписати декларацію з іншим лікарем.
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