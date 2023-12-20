А ваш врач доказательный? Вот как проверить его профессионализм

Доказательная медицина использует подходы к лечению и диагностике, которые точно эффективны. Их считают таковыми, потому что это подтвердили клинические и научные исследования. В частности, можно проверить, является ли ваш врач доказательным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Доказательное лечение подтвердили клинические и научные исследования - то есть разница между большими и сравнимыми по всем параметрам контрольной и опытной группой добровольцев статистически значимой.
Также эти результаты можно воспроизвести на других аналогичных выборках людей. Это означает, что если врач назначает определенный препарат или вмешательство, то это каждый раз будет иметь желаемый эффект.
Специалисты отметили, что медицинские советы и рекомендации, основанные на бездоказательных и устаревших методах, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.
К сожалению, не все врачи полагаются на принципы доказательной медицины и следят за новациями и изменениями в протоколах лечения.
Существует список критериев, по которым можно понять, соблюдает ли ваш врач принципы доказательной медицины. Среди них:
Важно, если вас не устраивает семейный врач или педиатр ребенка, то вы вправе в любой момент подписать декларацию с другим врачом.
Ранее мы сообщали, какие обследования важно проходить независимо от возраста.
Также читайте, действительно ли существует женский алкоголизм.