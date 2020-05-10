Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина: кому приготовили сюрприз

Соцвыплаты в Украине во время карантина 2020 помогут повысить доходы сограждан на 8%. Как сообщается, во время карантина планируется увеличить размер пенсий, а также выплатить надбавки. Планируется также увеличение выплат безработным. Как социальные выплаты скажутся на жизни украинцев – читайте ниже.

Как сообщается, социальные выплаты, назначаемые гражданам во время карантина, приведут к росту доходов населения в среднем на 8%. Такие расчеты приведены в инфляционной отчете регулятора.

Какие выплаты во время карантина ждут украинцев:

Выплата 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен в месяц. Увеличение пенсий пенсионерам, старше 80 лет. С 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Минимальная пенсия для пенсионеров старше 80 лет не может составлять менее 2600 гривен. Индексация пенсий. В этом году власти изменили коэффициенты расчета пенсий. Увеличение выплат безработным. Теперь минимальный размер пособия по безработице увеличится с 650 грн до 1000 грн.

Кроме того, право на дополнительные выплаты будут иметь такие категории граждан как:

Герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни - 40% от общей суммы пенсии;

депутаты четырех и более созывов - 20% дотации;

многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей - 35-39%.

"Вместе стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал доходов населения в 2019 году. Итак, социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов во втором квартале", - отмечают в НБУ.

Вместе с тем, Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер заработных плат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях - снижаться.

Напомним, что правительство планирует разогреть экономику с помощью выплат пенсионерам.

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