Доходи впали вдесятеро: за які кошти живуть українські зірки під час війни

Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на життя всіх українців, у тому числі на українських зірок шоубізнесу. Під час війни концерти майже не проводять чи проводять – благодійні. Заробітки впали вдесятеро й багатьом артистам доводиться жити на власні заощадження.

На які кошти зараз мешкають артисти, де і скільки вони заробляють, розповів продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю для Слави Дьоміна.

Чим і скільки заробляли артисти до війни

За словами продюсера, українські артисти заробляли до війни близько 1 млн доларів на рік. Ситуація спочатку почала погіршуватися через пандемію коронавірусу, коли були заборонені масові заходи. А повномасштабна війна звела заробітки артистів до мінімальних сум.

Варто зазначити, що у способи заробляння грошей в артистів входить не лише проведення концертів. Ще: гастролі, корпоративні вечірки, реклама, продаж дисків та пісень, у тому числі й на онлайн-платформах та багато іншого.

Як зазначає Ясинський, зараз прибуток артистів становить від 100 до 150 тисяч доларів на рік. І самі представники шоубізнесу зізнаються, що їм потрібно щонайменше 2 тисячі доларів на місяць.

"Для відомого артиста заробіток у 2 тисячі доларів – це ні про що", – наголошує продюсер.

Він додав, що цієї суми вистачить, щоб закрити низку побутових питань і продовжувати серйозно працювати та щось там планувати.

"У них є команди, є поточні витрати, пов'язані із зовнішнім виглядом. Якщо у них концерт, зйомки або інший публічний захід - вони повинні мати гарний вигляд. Так склалося в кращі часи, що у них є будинки, квартири, за якими потрібен догляд. Вони мають і тварин, які вимагають вкладень", - пояснює продюсер.

Скільки зараз заробляють артисти

Ясинський зазначає, що якщо зараз, під час війни, артистові вдається заробити 100-150 тисяч на рік – це вже добре. І це сума, яку може отримати хіба відомий представник шоубізнесу. При цьому є артисти, які нині практично нічого не заробляють, бо вони нічого не роблять.

"Хтось витрачає свої кошти повністю на волонтерську діяльність. Хтось міксує – частина йде на волонтерство, частина – вкладається у розвиток. У кожного своя історія. Хтось рік мовчав, а зараз почав активно працювати", – наголошує продюсер.

Крім того, він розповів, що багато артистів справді мають заощадження і на початку війни вони саме завдяки їм і витягли. Дехто й зараз намагається жити на свої заощадження.

"Якщо у великої зірки буде хоча б два корпоративи за пів року… Скажу чесно, їх може бути й більше. А може й не бути взагалі. Ну, наприклад, один корпоратив на місяць, навіть з урахуванням гонорару зараз, який відрізняється від того, що було раніше, цих грошей вистачить на утримання команди та навіть вкладати, і навіть допомагати", - стверджує Ясинський.

Він наголошує, що чіткої суми гонорару зараз немає і вона залежить від дуже багатьох чинників, які пов'язані, у тому числі й з тим, де виступати, хто робить замовлення, з ким у компанії буде артист і таке інше. Середній гонорар для топзірок – від 10 до 15 тисяч доларів.

При цьому Ясинський наголосив, що корпоративи для компаній зараз бувають рідко, і найімовірніший є запрошення на весілля або дні народження. А таких корпоративних заходів не так уже й багато.

Концерти та тури дають не так вже й багато заробітку, оскільки витрати збільшилися, покупна спроможність знизилася. Умови - організатор платить артистові частку від заробітку, в середньому це близько 5 тисяч доларів. І тут є важливий нюанс - артист має виступати, йому потрібна творчість.

При цьому зібрати повну залу на території України складно, а заробити на такому концерті артистові ще складніше, оскільки видатків багато, ціна квитка висока, але покупна спроможність у глядачів низька.