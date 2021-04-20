Договоритесь с мужем на берегу, кто за что отвечает: топ звездных правил счастливого материнства

Алена Мороз

ведущая шоу "Средиземноморский check-in" на НЛО TV

Фото: Алена Мороз с семьей (instagram.com/palenkaukr)

Берите на себя на несколько функций меньше, чем у вас есть сил в запасе. Есть искушение делать все, тем более, что в обществе пока принято считать, что это "мамина работа". Мамина часть - это выносить и родить, а дальше все - общее! Например, вы видите, что можете помыть посуду в свободную минутку. Остановите себя! Пусть этим займется кто-то другой (конечно, если вы не проходите этот путь в одиночку).

Оставьте себе радости, которые вас заряжают. Даже если на это нет времени или денег - нужно их найти! Вам нужно эмоциональное топливо, чтобы проехать всю гонку! Вспомните, что говорят в самолете: "Сначала маску надеть на себя, потом на ребенка".

Прочитайте, что такое "бэби блюз", чтобы, наблюдая у себя один или несколько симптомов, вы понимали, что не "сломались", а с вами все нормально. Так вы будете знать, что делать, если проходите через непростое эмоциональное состояние. А все в этот момент ждут, чтобы вы светились от "материнского счастья".

Фото: Алена Мороз с семьей (пресс-служба НЛО TV)

Анна Гресь

актриса шоу "Мамахохотала"

Фото: Анна Гресь с сыном (instagram.com/anya_gres)

Договоритесь с мужем на берегу, кто за что отвечает: кто готовит еду, кто убирает, кто несет ответственность за разные бытовые моменты. Молодая мама, особенно в первый год, часто устает. Ребенок забирает много энергии. По возможности, просите помощи близких и друзей. Если позволяют финансы, обращайтесь в клининговые службы и заказывайте еду. Идеально, если у вас будет и стиральная, и посудомоечная машина, и робот-пылесос.

Все, что касается ребенка, делайте вместе с мужем. Это ваш общий ребенок, и вы оба несете за него ответственность. Это не то, что мама все знает, и пусть одна принимает решение. Нет. Мама еще ничего не знает! Вы оба ничего не знаете, и только учитесь быть родителями. Намного проще, если вы друг друга будете поддерживать и учить. Если вы в самом начале отпугнете мужа, и будете на каждый его шаг говорить, что он все делает неправильно, потом он совсем ничего делать не будет. А так вы его поддержите и вместе научитесь делать лучше. Он так же как и вы не совсем понимает, что делать с этим новым человечком, так как этому никто не учит. Делайте все вместе, набирайтесь терпения и решайте вопросы вдвоем. Это ваш общий ребенок и вы - семья.

Возьмите себе один выходной в неделю. Если вы можете взять няню - это прекрасно. Если у вас нет помощников, договоритесь с мужем, что у вас есть хотя бы один день в неделю, когда вы можете встретиться с подружками или сходить на маникюр. Это ресурсные дела, которые наполнят вас энергией и вдохнут новые силы, которыми вы сможете делиться потом с ребенком. Если мама уставшая и злая - несчастны все вокруг. А если мама счастлива - счастливыми будут и окружающие.

Фото: Анна Гресь с мужем и ребенком (instagram.com/anya_gres)

Ирина Хоменко

актриса шоу "Мамахохотала"

Фото: Ирина Хоменко с мужем и детьми (пресс-служба НЛО TV)

Вы, как молодая мама, должны жить в строгом режиме - тайм-менеджмент вам в помощь.

Если у вас есть возможность (а если нет - найдите ее), попросите подругу посидеть час-два с ребенком. Это может быть бабушка или дедушка. Это очень развивает кругозор детей, чтобы они не были "только мамины", и не устраивали истерики, когда их берут на руки родственники или ваши друзья. И вот, в это свободное время - делайте все, что хотите. Если вам просто хочется упасть камнем и сидеть - сидите.

Медитируйте. Вставайте на час раньше утром и пусть это время будет только для вас. Вечером найти время для себя - более проблематично. А утром, когда все еще спят, у вас точно будет это время.

Фото: Ирина Хоменко с ребенком (пресс-служба НЛО TV)