Домовтеся з чоловіком на березі, хто за що відповідає: топ зіркових правил щасливого материнства

Альона Мороз

ведуча шоу "Середземноморський check-in" на НЛО TV

Фото: Альона Мороз з сім'єю (instagram.com/palenkaukr)

Беріть на себе на декілька функцій менше, ніж у вас є сил у запасі. Є спокуса робити все, тим більше, що в суспільстві поки прийнято вважати, що це "мамина робота". Мамина частина - це виносити і народити, а далі вся робота - спільна! Наприклад, ви бачите, що можете помити посуд у вільну хвилинку. Зупиніть себе! Нехай цим займеться хтось інший (звичайно, якщо ви не проходите цей шлях самотужки).

Залиште собі радості, які заряджають вас. Навіть, якщо на це немає часу або грошей - потрібно їх знайти! Вам потрібно емоційне паливо, щоб проїхати всю гонку! Згадайте, що говорять в літаку: "Спочатку маску одягнути на себе, потім на дитину".

Прочитайте, що таке "бебі блюз", щоб, спостерігаючи у себе один або кілька симптомів, ви розуміли, що не "зламалися", а з вами все нормально. Так ви знатимете, що робити, якщо проходите через непростий емоційний стан. А всі в цей момент чекають, щоб ви світилися від "материнського щастя".

Фото: Альона Мороз з сім'єю (прес-служба НЛО TV)

Анна Гресь

актриса шоу "Мамахохотала"

Фото: Анна Гресь з сином (instagram.com/anya_gres)

Домовтеся з чоловіком на березі, хто за що відповідає: хто готує їжу, хто прибирає, хто несе відповідальність за різні побутові моменти. Молода мама, особливо в перший рік, часто втомлюється. Дитина забирає багато енергії. По можливості, попросіть допомоги близьких і друзів. Якщо дозволяють фінанси, звертайтеся в клінінгові служби та замовляйте їжу. Ідеально, якщо у вас буде і пральна, і посудомийна машина, і робот-пилосос.

Все, що стосується дитини, робіть разом з чоловіком. Це ваша спільна дитина, і ви обидва несете за неї відповідальність. Це не те, що мама все знає, і нехай одна приймає рішення. Ні. Мама ще нічого не знає! Ви обоє нічого не знаєте, і тільки вчитеся бути батьками. Набагато простіше, якщо ви один одного будете підтримувати і вчити. Якщо ви на самому початку віджахнете чоловіка, і будете на кожен його крок говорити, що він все робить неправильно, потім він зовсім нічого робити не буде. А так ви його підтримаєте і разом навчитеся робити краще. Він так само, як і ви, не зовсім розуміє, що робити з цією новою людинкою, так як цього ніхто не вчить. Робіть все разом, набирайтеся терпіння і вирішуйте питання вдвох. Це ваша спільна дитина і ви - сім'я.

Візьміть собі один вихідний в тиждень. Якщо ви можете взяти няню - це прекрасно. Якщо у вас немає помічників, домовтеся з чоловіком, що у вас є хоча б один день на тиждень, коли ви можете зустрітися з подружками або сходити на манікюр. Це ресурсні справи, які наповнять вас енергією і вдихнуть нові сили, якими ви зможете ділитися потім з дитиною. Якщо мама втомлена і зла - нещасні все навколо. А якщо мама щаслива - щасливими будуть і оточуючі.

Фото: Анна Гресь з чоловіком і дитиною (instagram.com/anya_gres)

Ірина Хоменко

актриса шоу "Мамахохотала"

Фото: Ірина Хоменко з чоловіком і дітьми (прес-служба НЛО TV)

Ви, як молода мама, повинні жити в суворому режимі - тайм-менеджмент вам в допомогу.

Якщо у вас є можливість (а якщо немає - знайдіть її), попросіть подругу посидіти годину-дві з дитиною. Це може бути бабуся чи дідусь. Це дуже розвиває кругозір дітей, щоб вони не були "тільки мамині", і не влаштовували істерики, коли їх беруть на руки родичі або ваші друзі. І ось, в цей вільний час - робіть все, що хочете. Якщо вам просто хочеться впасти каменем і сидіти - сидіть.

Медитуйте. Вставайте на годину раніше вранці, і нехай цей час буде тільки для вас. Увечері знайти час для себе - більше проблематично. А вранці, коли всі ще сплять, у вас точно буде цей час.

Фото: Ірина Хоменко з дитиною (прес-служба НЛО TV)