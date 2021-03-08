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Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 16:46
Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка Анатолий Анатолич с женой (фото: kanalukraina.tv)
Автор: Lite

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой и детьми узнали пол их третьего ребенка на глазах у всей страны - прямо в телестудии в эфире передачи "Ранок з Україною", посвященной Международному женскому дню.

Праздничный выпуск 8 марта был показан на канале "Украина".

По словам телезвезды, он очень нервничал в ожидании увидеть семью в студии и перед раскрытием такого большого секрета на глазах всей страны, так как подобное с ним происходило впервые. Зато супруга и дочки ведущего были настроены решительно - младшая дочь Лолита без колебаний отметила, что хотела бы иметь братика, а вот Алиса в то время со своими предпочтениями не определилась.

Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

Анатолий Анатолич с женой и дочерьми (фото: kanalukraina.tv)

Молодые родители не комментировали своих ожиданий, а сразу разрезали торт, внутри которого и скрывался главный секрет.

"Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?" - обратился к своей семье ведущий Анатолий Анатолич.

Он добавил, что это очень символично - на 8 марта узнать, что у тебя будет мальчик, ведь "это праздник весны, красоты и любви!"

Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко (фото: kanalukraina.tv)

А опытные в вопросе воспитания мальчиков родители, Григорий Герман и Владимир Остапчук, поздравили семью с таким событием и заверили молодого отца, что теперь в их семье будет не только интереснее, но и гораздо громче, так как игрушек и детских предпочтений станет вдвое больше.

Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

Анатолий Анатолич с женой ждут третьего ребенка (фото: kanalukraina.tv)

Ранее мы писали о том, что беременная жена Анатолича шокировала признанием и рассказала, что страдает из-за жуткого токсикоза.

Напомним, что недавно Анатолий Анатолич рассказал про семейную поездку в США и признался, что такую же сумму они потратили бы на отдых в Буковеле или Одессе.

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