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Догнал, подрезал: Притула наказал хама в Карпатах

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 18:33
Догнал, подрезал: Притула наказал хама в Карпатах
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула рассказал, что нужно делать, чтобы в Украине было меньше хамов

Сергей Притула рассказал, как нужно бороться с неподобающим поведением украинцев, которые неправильно паркуются, хамят, выбрасывают мусор себе же под ноги и тому подобное.

По словам шоумена и ведущего "Нового канала", взрослых хамов нужно жестко штрафовать.

"Я в июне восемь километров промчался за машиной, из которой на обочину вылетели пакеты и стаканы из фастфуда. В Карпатах. Догнал, подрезал, провел разъяснительную беседу. Что самое обидное, водитель и пассажир были местными жителями. То есть это не из Донецка, Киева или Одессы приехал некий варвар и "заср*л" их живописные Карпаты. А они сами, собственноручно. Но это - просто эпизод", - сказал Притула в интервью Styler.

Догнал, подрезал: Притула наказал хама в Карпатах

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

По словам шоумена, должен быть системный подход в борьбе с хамством и невежеством.

"А если глобально, то начинать надо с детского садика и младших классов", - резюмировал он.

Напомним, недавно Сергей Притула высказался о выборах в Раду и оценил результаты для "Голоса".

Также мы писали, что главный "вар'ят" страны жестко высказался о дуэт Анна-Мария.

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